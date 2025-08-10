закрыть
10 августа 2025, воскресенье, 8:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Встреча на Аляске: Макрон и Стармер договорились сотрудничать с Трампом

  • 10.08.2025, 8:10
Встреча на Аляске: Макрон и Стармер договорились сотрудничать с Трампом
Фото: Getty Images

Офис премьер-министра Великобритании сообщил подробности.

Лидеры Великобритании и Франции будут сотрудничать с президентом США Дональдом Трампом во время его подготовки к встрече с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Об этом сообщает Офис премьер-министра Великобритании.

Отмечается, что в субботу, 9 августа, премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Лидеры обсудили последние события в Украине и подтвердили свою непоколебимую поддержку президента Владимира Зеленского и усилия по достижению справедливого и прочного мира для украинского народа.

В частности, Стармер и Макрон «приветствовали усилия президента Трампа по прекращению убийств в Украине и завершению военной агрессии России».

«Лидеры также обсудили дальнейшее тесное сотрудничество с президентами Трампом и Зеленским в ближайшие дни. Стороны согласились оставаться в тесном контакте», - говорится в сообщении канцелярии главы британского правительства.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наша революция
Наша революция Наталья Радина
Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Ирина Халип
У Москвы сейчас очень слабая позиция
У Москвы сейчас очень слабая позиция Юрий Федоренко
У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников