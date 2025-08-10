Встреча на Аляске: Макрон и Стармер договорились сотрудничать с Трампом 10.08.2025, 8:10

Фото: Getty Images

Офис премьер-министра Великобритании сообщил подробности.

Лидеры Великобритании и Франции будут сотрудничать с президентом США Дональдом Трампом во время его подготовки к встрече с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Об этом сообщает Офис премьер-министра Великобритании.

Отмечается, что в субботу, 9 августа, премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Лидеры обсудили последние события в Украине и подтвердили свою непоколебимую поддержку президента Владимира Зеленского и усилия по достижению справедливого и прочного мира для украинского народа.

В частности, Стармер и Макрон «приветствовали усилия президента Трампа по прекращению убийств в Украине и завершению военной агрессии России».

«Лидеры также обсудили дальнейшее тесное сотрудничество с президентами Трампом и Зеленским в ближайшие дни. Стороны согласились оставаться в тесном контакте», - говорится в сообщении канцелярии главы британского правительства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com