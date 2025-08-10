Встреча на Аляске: Макрон и Стармер договорились сотрудничать с Трампом
- 10.08.2025, 8:10
Офис премьер-министра Великобритании сообщил подробности.
Лидеры Великобритании и Франции будут сотрудничать с президентом США Дональдом Трампом во время его подготовки к встрече с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.
Об этом сообщает Офис премьер-министра Великобритании.
Отмечается, что в субботу, 9 августа, премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Лидеры обсудили последние события в Украине и подтвердили свою непоколебимую поддержку президента Владимира Зеленского и усилия по достижению справедливого и прочного мира для украинского народа.
В частности, Стармер и Макрон «приветствовали усилия президента Трампа по прекращению убийств в Украине и завершению военной агрессии России».
«Лидеры также обсудили дальнейшее тесное сотрудничество с президентами Трампом и Зеленским в ближайшие дни. Стороны согласились оставаться в тесном контакте», - говорится в сообщении канцелярии главы британского правительства.