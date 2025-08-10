NBC: Белый дом рассматривает возможность пригласить Зеленского на Аляску
- 10.08.2025, 8:19
Все очень надеются, что это произойдет.
Белый дом рассматривает возможность пригласить президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, где встретятся лидер США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин.
Об этом сообщает NBC News.
«Это обсуждается», - сказал один из людей, знакомых с ходом обсуждений.
По словам высокопоставленного чиновника США, а также людей знакомых с обсуждениями, визит еще не утвержден. И на данный момент неясно, приедет ли в итоге Зеленский для проведения встреч.
Но как отметил чиновник США, это «абсолютно» возможно.
«Все очень надеются, что это произойдет», - сказал он.
Также у чиновника спросили, приглашали ли США Зеленского официально на Аляску, на что прозвучал такой ответ:
«Президент остается открытым для трехстороннего саммита с обеими лидерами. Сейчас Белый дом сосредоточен на планировании двусторонней встречи, о которой попросил президент Путин», - заявил высокопоставленный чиновник.
Еще один из источников сказал, что если бы Зеленский отправился на Аляску, то неясно, оказался ли бы он с Путиным в одной комнате.