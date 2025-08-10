NBC: Белый дом рассматривает возможность пригласить Зеленского на Аляску 10.08.2025, 8:19

Владимир Зеленский

Все очень надеются, что это произойдет.

Белый дом рассматривает возможность пригласить президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, где встретятся лидер США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин.

Об этом сообщает NBC News.

«Это обсуждается», - сказал один из людей, знакомых с ходом обсуждений.

По словам высокопоставленного чиновника США, а также людей знакомых с обсуждениями, визит еще не утвержден. И на данный момент неясно, приедет ли в итоге Зеленский для проведения встреч.

Но как отметил чиновник США, это «абсолютно» возможно.

«Все очень надеются, что это произойдет», - сказал он.

Также у чиновника спросили, приглашали ли США Зеленского официально на Аляску, на что прозвучал такой ответ:

«Президент остается открытым для трехстороннего саммита с обеими лидерами. Сейчас Белый дом сосредоточен на планировании двусторонней встречи, о которой попросил президент Путин», - заявил высокопоставленный чиновник.

Еще один из источников сказал, что если бы Зеленский отправился на Аляску, то неясно, оказался ли бы он с Путиным в одной комнате.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com