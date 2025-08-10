закрыть
NBC: Белый дом рассматривает возможность пригласить Зеленского на Аляску

  • 10.08.2025, 8:19
NBC: Белый дом рассматривает возможность пригласить Зеленского на Аляску
Владимир Зеленский

Все очень надеются, что это произойдет.

Белый дом рассматривает возможность пригласить президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, где встретятся лидер США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин.

Об этом сообщает NBC News.

«Это обсуждается», - сказал один из людей, знакомых с ходом обсуждений.

По словам высокопоставленного чиновника США, а также людей знакомых с обсуждениями, визит еще не утвержден. И на данный момент неясно, приедет ли в итоге Зеленский для проведения встреч.

Но как отметил чиновник США, это «абсолютно» возможно.

«Все очень надеются, что это произойдет», - сказал он.

Также у чиновника спросили, приглашали ли США Зеленского официально на Аляску, на что прозвучал такой ответ:

«Президент остается открытым для трехстороннего саммита с обеими лидерами. Сейчас Белый дом сосредоточен на планировании двусторонней встречи, о которой попросил президент Путин», - заявил высокопоставленный чиновник.

Еще один из источников сказал, что если бы Зеленский отправился на Аляску, то неясно, оказался ли бы он с Путиным в одной комнате.

