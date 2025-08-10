Срочная встреча Вэнса с европейцами: появились новые подробности плана по Украине

Срочная встреча Вэнса с европейцами: появились новые подробности плана по Украине1
ЕС настаивает на праве решающего слова для Киева.
Великобритания стала площадкой для срочной встречи вице-президента США Джея Ди Вэнса с главой британского МИДа Дэвидом Лэмми и европейскими партнерами для разъяснения позиции Вашингтона в преддверии саммита американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.
Об этом пишет CNN и отмечает, что точные контуры плана прекращения российской войны против Украины остаются туманными.
С середины недели европейские лидеры пытаются разобраться в деталях предложения, которое глава кремлевского режима озвучил во время встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Москве. В тот же день Трамп позвонил европейским коллегам, но ограничился лишь общим заявлением, что план предполагает уступку Украиной определенных территорий.
По данным источников, Уиткофф должен был подключиться к британской встрече онлайн. Вэнс, находившийся в Англии на отдыхе с семьей, принял участие лично.
По оценке европейских дипломатов, российская инициатива предусматривает полный контроль РФ над Донбассом, который в настоящее время страна-агрессор оккупирует лишь частично. Однако детали плана остаются неясными даже после нескольких телефонных разговоров европейцев с госсекретарем США Марко Рубио и Уиткоффом, сказано в материале.
В частности, под вопросом остается судьба Херсонской и Запорожской областей, которые частично захвачены оккупантами. Неопределенность вынудила европейских лидеров срочно искать дополнительную информацию и настаивать, чтобы Киев имел право решающего слова в любых итоговых договоренностях.