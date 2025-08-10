Срочная встреча Вэнса с европейцами: появились новые подробности плана по Украине 1 10.08.2025, 9:03

5,948

Джей Ди Вэнс

ЕС настаивает на праве решающего слова для Киева.

Великобритания стала площадкой для срочной встречи вице-президента США Джея Ди Вэнса с главой британского МИДа Дэвидом Лэмми и европейскими партнерами для разъяснения позиции Вашингтона в преддверии саммита американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Об этом пишет CNN и отмечает, что точные контуры плана прекращения российской войны против Украины остаются туманными.

С середины недели европейские лидеры пытаются разобраться в деталях предложения, которое глава кремлевского режима озвучил во время встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Москве. В тот же день Трамп позвонил европейским коллегам, но ограничился лишь общим заявлением, что план предполагает уступку Украиной определенных территорий.

По данным источников, Уиткофф должен был подключиться к британской встрече онлайн. Вэнс, находившийся в Англии на отдыхе с семьей, принял участие лично.

По оценке европейских дипломатов, российская инициатива предусматривает полный контроль РФ над Донбассом, который в настоящее время страна-агрессор оккупирует лишь частично. Однако детали плана остаются неясными даже после нескольких телефонных разговоров европейцев с госсекретарем США Марко Рубио и Уиткоффом, сказано в материале.

В частности, под вопросом остается судьба Херсонской и Запорожской областей, которые частично захвачены оккупантами. Неопределенность вынудила европейских лидеров срочно искать дополнительную информацию и настаивать, чтобы Киев имел право решающего слова в любых итоговых договоренностях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com