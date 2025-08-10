В Минске бывшая супруга публично опорочила мужа 4 10.08.2025, 9:14

Мужчина интересуется, можно ли ее привлечь к ответственности.

Минчанин Константин пожаловался изданию «Минск-новости» на свою бывшую супругу. Он выплачивал ей алименты на содержание общего ребенка в размере 25% от зарплаты. Решив, что мужчина скрывает доходы, она пришла в офис и при коллегах стала рассказывать о нем «различные порочащие сведения», чем подорвала репутацию и авторитет. Можно ли привлечь ее к ответственности? Ситуацию прокомментировали в Минском городском суде.

Если кратко, то да, можно.

По законодательству можно не только опровергнуть порочащую информацию, но и получить компенсацию за причиненный моральный вред (в соответствии со статьей 152 Гражданского кодекса), пояснила судья судебной коллегии по гражданским делам Минского городского суда Наталья Шутько. Также по статье 153 ГК предусмотрено, что гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший их не докажет, что они соответствуют действительности.

При рассмотрении дела судом устанавливаются три факта:

что сведения были распространены (в случае Константина, их сообщили в устной форме хотя бы одному лицу — но не тому, в отношении которого они распространяются — то есть, не самому мужчине;

что сведения являются порочащими (не соответствуют действительности, которые умаляют честь, достоинство или деловую репутацию гражданина в общественном мнении или мнении отдельных граждан, юридических лиц с точки зрения соблюдения законов, норм морали, обычаев);

что распространенная информация не соответствует действительности.

Эти сведения признаются не соответствующими действительности, если с достоверностью не установлено иное (действует презумпция добропорядочности). Обязанность доказать достоверность распространенных сведений возлагается на лицо, их распространившее.

Таким образом, суд может обязать бывшую супругу опровергнуть порочащие сведения, если она не сможет доказать их соответствие действительности.

