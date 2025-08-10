В центре Варшавы поставили клетку, символизирующую белорусскую тюрьму

В центре Варшавы поставили клетку, символизирующую белорусскую тюрьму1
- 10.08.2025, 9:37
- 1,022
Акцию провели правозащитники Amnesty International.
Amnesty International вместе с белорусскими правозащитниками и бывшими политзаключенными устроила акцию, чтобы напомнить полякам о репрессиях в Беларуси, сообщает «Белсат».
В центре Варшавы 9 августа появилась клетка, символизирующая белорусскую тюрьму. В клетке и вокруг нее – люди, которые рассказывают о репрессиях в Беларуси. Акцию провели правозащитники Amnesty International вместе с белорусскими правозащитниками и бывшими политзаключенными.
Представитель польского отделения Amnesty International Иоанна Завада (Joanna Zawada) рассказала «Белсату», что акцией хотели напомнить людям в Варшаве, что не так далеко, в Беларуси, тысячи человек держат в неволе за их убеждения. Активисты хотят, чтобы люди в Варшаве узнали о Марфе Рабковой, Анастасии Лойко, Марии Колесниковой, Анджее Почобуте и других политзаключенных, делились информацией о них, подписывали петицию и пожертвовали деньги на поддержку политзаключенных в Беларуси.
«Для меня солидарность – очень важная ценность, – объясняет Завада. –Тот факт, что я родилась здесь, в такой семье, в такое время, не снимает с меня ответственности за происходящее в другом месте, за людей, которым чуть меньше повезло родиться в другом месте».
Директор Amnesty International Polska Анна Блащак-Банасяк рассказала «Белсату»: активисты прежде всего хотят, чтобы имена политзаключенных в Беларуси не были забыты, потому что когда имена звучат, людей проще вытащить из заключения. И чтобы поляки помнили, что происходит в Беларуси и чем это грозит людям, несогласным с режимом.
«Может показаться странным, даже гротескным, что можно посадить в тюрьму за сообщения в социальных сетях, или даже за небольшое пожертвование неправительственной организации, или за публичное заявление, которое не было одобрено государственными органами, – говорит она. – Это вещи, которые нам в Польше кажутся обычными. Мы ежедневно пользуемся социальными сетями, ежедневно сотрудничаем с неправительственными организациями и часто выступаем публично. В Беларуси из-за этого, даже за незначительную критику властей, могут посадить в такую тюрьму».
Бывший политзаключенный и волонтер «Весны» Андрей Чапюк говорит «Белсату», что в таких акциях есть смысл, так как за пределами Беларуси не все понимают белорусскую действительность, масштабы давления на политзаключенных и их родственников, масштабы потребностей в помощи, и фокус внимания смещается с ситуации в Беларуси на другие новости. Представительница «Весны» Яна Галаган отмечает, что пять лет с протестов 2020 года – долгое время, поэтому людям нужно напоминать, что «все продолжается, становится только хуже, набирает все более жесткие обороты».
По словам Яны Галаган, акцией интересовались и жители Варшавы, и туристы: почему здесь клетка, почему в ней человек? Таким образом удается напомнить людям, что «ничего не забыто, ничто не прошло», а Александр Лукашенко продолжает уничтожать белорусов в Беларуси и угрожать им даже за пределами Беларуси.