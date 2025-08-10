«За ребенком поручили присматривать 13-летней девочке»1
- 10.08.2025, 10:05
В Минске годовалый мальчик выпал из окна.
Вчера в Минске произошла трагедия: ребенок, которому был 1 год и 9 месяцев, погиб, выпав из окна.
Ребенок находился в гостях у подруги матери, которая поручила присматривать за ним своей 13-летней дочери. По версии следствия, малыш в какой-то момент остался один в комнате, взобрался на подоконник, открыл окно и упал с высоты пятого этажа. От полученных травм он скончался.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра установлено, что окна квартиры оборудованы защитными механизмами в виде замка, однако на момент происшествия они находились в незапертом состоянии.