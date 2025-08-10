Соболенко стартовала с победы на WTA 1000 в Цинциннати

Соболенко стартовала с победы на WTA 1000 в Цинциннати1
- 10.08.2025, 10:17
Белорусская спортсменка вышла в третий раунд турнира.
Арина Соболенко вышла в третий раунд турнира WTA 1000 в Цинциннати (США), сообщает «Точка».
Белоруска начала со второго круга соревнований и обыграла чешскую теннисистку Маркету Вондроушову. Первой ракетке мира удалось это сделать за 1 час 33 минуты. Счет – 7:5, 6:1.
В прошлый раз на WTA 500 белоруска проиграла Вондроушовой, а теперь взяла реванш. После этого счет личных встреч сложился в пользу Арины – 5:4.
Во флеш-интервью на корте Соболенко отметила, что Маркета – очень трудный и опасный игрок, который в любой момент может перевернуть матч в свою пользу.
«Честно говоря, я впечатлена тем, какой невероятный теннис она показывает после тяжелой травмы. Вондроушова никогда не опускает руки, играет до конца. Если вы хотя бы немного теряете концентрацию, она запросто может этим воспользоваться», – рассказала Арина.
В следующем круге белоруске предстоит встретиться с британкой Эммой Радукану.