Соболенко стартовала с победы на WTA 1000 в Цинциннати 1 10.08.2025, 10:17

Арина Соболенко

Фото: Getty Images

Белорусская спортсменка вышла в третий раунд турнира.

Арина Соболенко вышла в третий раунд турнира WTA 1000 в Цинциннати (США), сообщает «Точка».

Белоруска начала со второго круга соревнований и обыграла чешскую теннисистку Маркету Вондроушову. Первой ракетке мира удалось это сделать за 1 час 33 минуты. Счет – 7:5, 6:1.

В прошлый раз на WTA 500 белоруска проиграла Вондроушовой, а теперь взяла реванш. После этого счет личных встреч сложился в пользу Арины – 5:4.

Во флеш-интервью на корте Соболенко отметила, что Маркета – очень трудный и опасный игрок, который в любой момент может перевернуть матч в свою пользу.

«Честно говоря, я впечатлена тем, какой невероятный теннис она показывает после тяжелой травмы. Вондроушова никогда не опускает руки, играет до конца. Если вы хотя бы немного теряете концентрацию, она запросто может этим воспользоваться», – рассказала Арина.

В следующем круге белоруске предстоит встретиться с британкой Эммой Радукану.

