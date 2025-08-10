Что готовят Трамп и Путин на саммите в Аляске? 9 10.08.2025, 10:32

4,910

Фото: AP

The Times спрогнозировал возможные результаты саммита.

После трех лет кровопролития и дипломатических тупиков в пятницу на Аляске состоится первая с 2021 года встреча лидеров США и России. Визит может стать отправной точкой для потенциального мирного плана, однако в Киеве и среди союзников Запада преобладает скепсис, пишет The Times.

Потенциальный план соглашения

По информации польского издания Onet, американское предложение предусматривает:

прекращение огня;

фактическое признание российских территориальных достижений;

отмену большинства санкций США;

возможный привилегированный доступ американских компаний к российским энергоресурсам.

Официального мирного договора не планируется. Вопрос принадлежности оккупированных территорий может быть отложен на десятилетия.

Позиция Москвы

Если информация подтвердится, условия выглядят выгодными для Кремля. Для российских технократов это шанс уменьшить экономическое давление: доходы от нефти и газа упали на 18,5%, а бюджетный дефицит в январе-июле достиг 4,88 трлн рублей, превысив годовой план.

Впрочем, Владимир Путин до сих пор настаивает на дополнительных требованиях - отказе Украины от НАТО, сокращении армии и передаче под контроль Москвы еще не оккупированных частей Донбасса.

Украинская дилемма

Владимир Зеленский категорически отвергает возможность передачи территорий, напоминая о запрете таких шагов в Конституции. В то же время общественная усталость растет: опрос Gallup показывает, что 69% украинцев выступают за начало мирных переговоров.

Предложения «земля за мир» могли бы рассматриваться только при условии долгосрочных гарантий безопасности и значительной помощи Запада в восстановлении и перевооружении страны.

Перспективы мира

Эксперты говорят, что существует несколько аспектов для обеспечения выполнения договоренностей:

международных наблюдателей на линии фронта;

«автоматического возврата» санкций в случае нарушения соглашения;

использование замороженных российских активов в качестве гарантии;

масштабных инвестиций в собственную оборонную промышленность Украины.

Что касается миротворцев, участие европейских войск маловероятно - Москва настаивает на нейтральных государствах, таких как Индия или Бразилия.

Даже временное прекращение огня может дать украинцам передышку и протестировать готовность Кремля соблюдать обязательства.

«Шансы на такой мир остаются высокими. Путин, кажется, не чувствует давления, даже несмотря на то, что Трамп все больше раздражен им. Между тем, в окружении Трампа, особенно государственный секретарь Марко Рубио, похоже, пытаются минимизировать уступки Путину, считая, что Виткофф слишком много раскрыл во имя достижения соглашения», - пишет издание.

Этот саммит, вероятно, не принесет немедленного мира, но может стать шагом к формату, приемлемому для Киева, при условии гарантий защиты от будущей агрессии, добавляет издание.

