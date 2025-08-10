На аукционе продают «детский суперкар» Ferrari по цене Toyota 10.08.2025, 10:48

Ее разгон почти до 60 км/ч.

F-Racer Junior, копию суперкара Ferrari F40 с мотоциклетным двигателем, продают на аукционе Sotheby’s по цене от 30 до 50 тысяч долларов. Оригинал машины обойдется дороже 3 млн долларов.

Копию суперкара Ferrari F40 — F-Racer Junior с мотоциклетным двигателем продают на аукционе Sotheby’s за 30 — 50 000 долларов. Об этом сообщило автоиздание Сarscoops.

F-Racer Junior — это меньшая копия Ferrari F40 1987 года выпуска, цена оригинала сейчас превышает более 3 млн долларов. F-Racer Junior произвели в 1992 году — это одна из всего лишь 10 машин, когда-либо собранных в такой конфигурации.

Представленный экземпляр окрашен в черный цвет, довольно редкий для настоящего F40. Авто идеально подойдет для двух детей или одного взрослого, желающего вспомнить детство.

Копия Ferrari F40 оснащена бензиновым 270-кубовым мотоциклетным двигателем с цепным приводом. Предполагается, что он может разогнаться до 56 км/ч.

"Этого недостаточно, чтобы выехать на дорогу, но для езды по тротуару или гонок по полю для гольфа — более чем достаточно", — подчеркивают авторы.

Некоторые детали автомобиля, включая крышку двигателя и заднее антикрыло, хорошо скопированы с настоящего F40. Но часть компонентов выглядят довольно странно — изогнутая крышка багажника, крошечные выхлопные трубы и задние фары.

Впечатляет и то, что автомобиль оснащен гидравлическими дисковыми тормозами на всех четырех колесах, независимой подвеской (каждое колесо на одной оси движется независимо от других, — ред.) и задним дифференциалом.

Внутри салона все максимально просто: рулевое колесо, ковровое покрытие, приборная панель с отделкой из углеродного волокна и пара функциональных приборов.

Хотя F-Racer Junior гораздо доступнее Ferrari F40, это не значит, что он весьма дешевый. Установленной на торгах суммы достаточно для покупки нового автомобиля Toyota, Ford или BMW различных моделей, включая внедорожники с хорошей комплектацией.

