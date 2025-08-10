Захарова начала с перетензий6
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 10.08.2025, 10:51
- 3,798
Алиев и Пашинян заставили Москву занервничать.
После встречи Пашиняна, Алиева и Трампа в Вашингтоне устами Марии Захаровой активизировался МИД России.
Сначала прозвучали привычные нейтральные, даже немного поощрительные фразы о том, как хорошо, что на Южном Кавказе устанавливается мир и налаживается диалог. Однако затем резкий переход к главной цели - угрозам и давлению.
Захарова начала с необоснованных и безадресных претензий, в которых сквозит угроза всем участникам мирного процесса. Мы не раз указывали, что такое отношение неприемлемо ни для граждан Армении, ни для международного сообщества. Все прекрасно знают, какую политику проводит Россия и к чему она привела.
Мы не раз объясняли, что было неправильно в реализации трехстороннего заявления и что вызвало сомнения в искренности России. Все эти басни о том, что Россия начала мирный процесс с документом 9 ноября, размещением миротворцев в Карабахе и разработкой «дорожной карты» не более чем лапша на уши читателей.
Мы советуем российским чиновникам на Смоленской площади тщательнее подбирать слова и осознавать их цену, особенно когда речь идет о союзниках в трудных ситуациях. Нужно помнить, что союзники не в «ваших карманах». Граждане Армении не дураки, чтобы их обманывать пустыми и абсурдными заявлениями.
Граждане Республики Армения способны самостоятельно оценивать происходящее и формировать мнение о процессах. Не обязательно окончить вышку, чтобы понять оттенки предательства, а также реальные российские интересы в этом мирном процессе.
В контексте данной встречи необходимо четко понимать роль России и ее ценности, и если там отсутствуют истинные ценности, если в 2020 году уже произошло предательство, то сейчас это не вопрос морали, а столкновение двух несовместимых систем.
Нужно помнить и хорошо помнить, что произошло ради того, чтобы достойно справляться с вызовами настоящего и будущего.
