Украинские морпехи показали эффектные кадры уничтожения российского «Града»
- 10.08.2025, 11:07
Эпический и заслуженный финал.
Воины Военно-морских сил ВСУ уничтожили очередную российскую реактивную систему залпового огня (РСЗО). Эффектной «бавовной» завершилось существование вражеского БМ-21 «Град».
Обезвреживание российского вооружения защитники 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного зафиксировали на видео. Кадры опубликованы в официальных соцсетях ВМС.
«Эпический и заслуженный финал для БМ-21 «Град». Это были последние минуты жизни вражеской смертоносной машины и ее феерическая отправка в ад. Охотимся дальше!» – говорится в подписи к кадрам.
На них видно точное поражение российского вооружения с помощью беспилотника: после попадания в цель «Град» буквально разорвало, от яркого взрыва эту вражескую РСЗО охватил огонь и черный дым.
Морпехи отметили, что это была совместная работа батальона ударных беспилотных авиационных комплексов «Корсар» 38-й ОБрМП с побратимами-смежниками.