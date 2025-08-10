Украинские морпехи показали эффектные кадры уничтожения российского «Града» 10.08.2025, 11:07

Эпический и заслуженный финал.

Воины Военно-морских сил ВСУ уничтожили очередную российскую реактивную систему залпового огня (РСЗО). Эффектной «бавовной» завершилось существование вражеского БМ-21 «Град».

Обезвреживание российского вооружения защитники 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного зафиксировали на видео. Кадры опубликованы в официальных соцсетях ВМС.

«Эпический и заслуженный финал для БМ-21 «Град». Это были последние минуты жизни вражеской смертоносной машины и ее феерическая отправка в ад. Охотимся дальше!» – говорится в подписи к кадрам.

На них видно точное поражение российского вооружения с помощью беспилотника: после попадания в цель «Град» буквально разорвало, от яркого взрыва эту вражескую РСЗО охватил огонь и черный дым.

Морпехи отметили, что это была совместная работа батальона ударных беспилотных авиационных комплексов «Корсар» 38-й ОБрМП с побратимами-смежниками.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com