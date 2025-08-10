«Скучно не будет»: метеорологи заинтриговали белорусов
Самое интересное начнется сегодня после 14:00.
Синоптики метеорологического Телеграм-канала Nadvorie предупредили, что Беларусь 10 августа ждет серьезные испытания в виде шквалистого ветра, гроз и сильных ливней. Причем известна даже примерная линия, где пройдет фронтальный раздел, из-за которого «скучно не будет», пишет Telegraf.news.
По данным метеорологов, примерно после 14:00 над Беларусь начнется обострение холодного фронта, который к тому времени должен пересечь наши западные границы.
«Фронт должен быть очень активным, поскольку он расположен в глубокой барической ложбине. Грозы и ливни, местами сильные. При грозах шквалистое усиление ветра 15–20 м/с, а может и выше», — сообщили в ТГ-канале.
В течения дня все атмосферные фронты циклона будут продвигаться вглубь Беларуси на восток. По прогнозу модели ALADIN, наиболее интенсивные штормовые явления можно ждать: «Южнее Минска, примерно от Гродно через Барановичи в сторону Бобруйска и далее на Гомель».
«В общем, сегодня скучно не будет. Не забывайте про сеть ДМРЛ Белгидромета», — посоветовал синоптик.
Тем временем, Белгидромет предупредил, что дожди, грозы пройдут на большей части всей территории Беларуси. А местами будут сильными. Из-за этого ведомство выписали оранжевый уровень опасности. Максимальная температура воздуха +22..+28°С, по югу до +30°С.
В МВД же попросили белорусских водителей быть в воскресенье осторожнее. «С учетом установившейся теплой погоды в выходные значительно увеличивается дорожный трафик. Невнимательность и расслабленность за рулем приводит к увеличению количества ДТП и тяжести их последствий!», — предупредили в МВД.
Там рассказали, что за субботу в ДТП по всей Беларуси погибли четверо: водитель автомобиля, несовершеннолетний мотоциклист, два пешехода. Девять человек травмированы, в том числе ребенок.