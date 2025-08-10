Украинские воины освободили Безсаловку в Сумской области
- 10.08.2025, 11:11
Населенный пункт полностью зачищен от врага.
Украинские военные освободили и зачистили от российских оккупантов село Безсаловка. Населенный пункт находится в Сумской области возле границы с РФ.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
«Силы обороны Украины освободили и полностью зачистили от российских оккупантов населенный пункт Безсаловка Сумской области», - говорится в сообщении.
Как сообщил Генштаб ВСУ, в операции были привлечены подразделения 33-го отдельного штурмового полка и 24-го отдельного штурмового батальона.
Во время боевых действий украинские воины ликвидировали 18 российских захватчиков.