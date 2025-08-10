закрыть
10 августа 2025, воскресенье, 11:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские воины освободили Безсаловку в Сумской области

  • 10.08.2025, 11:11
  • 1,516
Украинские воины освободили Безсаловку в Сумской области

Населенный пункт полностью зачищен от врага.

Украинские военные освободили и зачистили от российских оккупантов село Безсаловка. Населенный пункт находится в Сумской области возле границы с РФ.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«Силы обороны Украины освободили и полностью зачистили от российских оккупантов населенный пункт Безсаловка Сумской области», - говорится в сообщении.

Как сообщил Генштаб ВСУ, в операции были привлечены подразделения 33-го отдельного штурмового полка и 24-го отдельного штурмового батальона.

Во время боевых действий украинские воины ликвидировали 18 российских захватчиков.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наша революция
Наша революция Наталья Радина
Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Ирина Халип
У Москвы сейчас очень слабая позиция
У Москвы сейчас очень слабая позиция Юрий Федоренко
У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников