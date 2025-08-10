Украинские воины освободили Безсаловку в Сумской области 10.08.2025, 11:11

1,516

Населенный пункт полностью зачищен от врага.

Украинские военные освободили и зачистили от российских оккупантов село Безсаловка. Населенный пункт находится в Сумской области возле границы с РФ.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«Силы обороны Украины освободили и полностью зачистили от российских оккупантов населенный пункт Безсаловка Сумской области», - говорится в сообщении.

Как сообщил Генштаб ВСУ, в операции были привлечены подразделения 33-го отдельного штурмового полка и 24-го отдельного штурмового батальона.

Во время боевых действий украинские воины ликвидировали 18 российских захватчиков.

