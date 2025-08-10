В Беларуси нашли новый «ползучий гриб» 1 10.08.2025, 11:19

1,322

Он даже может преодолевать препятствия.

Научный сотрудник лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники НАН Евгений Мороз обнаружил новый для Беларуси вид миксомицетов — Lycogala roseosporum, пишет канал «De facto. Беларуская навука».

Миксомицеты называют «ползучими грибами». Они живут на сырой древесине поваленных деревьев или лесной подстилке, перемещаясь в более темные, влажные места. Миксомицеты способны преодолевать небольшие препятствия.

Этот класс слизевиков включает около 800 видов организмов, сочетающих черты как растений, так и животных. Их размер — от нескольких миллиметров до одного метра, имеют яркую окраску (от лимонно-желтого до почти черного).

