Теннисист Максим Мирный нашел себе новую работу
- 10.08.2025, 11:56
Она может понравиться не всем.
Прославленный беларусский теннисист Максим Мирный вошел в тренерский штаб Арины Соболенко в качестве консультанта на турниры в Цинциннати и предстояший US Open-2025. Об этом сообщает НОК Беларуси.
Соболенко уже провела тренировки с Мирным в США.
Максим Мирный — олимпийский чемпион 2012 года в паре с Викторией Азаренко, многократный победитель турниров Большого шлема в паре, один из самых успешных теннисистов в истории Беларуси.