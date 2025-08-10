Теннисист Максим Мирный нашел себе новую работу 10.08.2025, 11:56

Максим Мирный

Она может понравиться не всем.

Прославленный беларусский теннисист Максим Мирный вошел в тренерский штаб Арины Соболенко в качестве консультанта на турниры в Цинциннати и предстояший US Open-2025. Об этом сообщает НОК Беларуси.

Соболенко уже провела тренировки с Мирным в США.

Максим Мирный — олимпийский чемпион 2012 года в паре с Викторией Азаренко, многократный победитель турниров Большого шлема в паре, один из самых успешных теннисистов в истории Беларуси.

