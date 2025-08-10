Какие страны ЕС предлагают лучшее социальное обеспечение семьям 10.08.2025, 12:11

Фото: AP

Помощь семьям в Европе отличается от страны к стране.

Помощь семьям по социальному обеспечению должна бороться с детской бедностью, но государственные расходы на одного человека в Европе сильно различаются, пишет Euronews Business.

В разных странах Европы системы социального обеспечения и семейной помощи существенно отличаются. Один из способов сравнить их — посмотреть, сколько каждая страна тратит на одного человека.

В 2022 году страны ЕС тратили на семейные пособия в среднем 830 евро на человека. Это на 47% больше, чем в 2012 году — 566 евро.

Но как соотносятся пакеты помощи в Европе? Какие страны тратят больше всего средств на поддержку семей?

По данным Евростата, в ЕС расходы на семейную помощь на человека в 2022 году варьировались от 211 евро в Болгарии до 3 789 евро в Люксембурге.

В целом семейная помощь на человека наиболее высокая в Северной и Западной Европе и наиболее низкая в Южной и Восточной.

За Люксембургом в списке идут скандинавские страны: Норвегия (€2277), Дания (€1878), Исландия (€1874), Швеция (€1449) и Финляндия (€1440).

«Скандинавские страны и Франция остаются на самых высоких местах по общим расходам на семейную помощь, хотя их подход в большей степени опирается на естественные услуги, такие как уход за детьми, которые не полностью отражаются в показателях денежных пособий на душу населения», — рассказала Euronews Business профессор Анн Дагер из Бристольского университета.

Германия (€1616), Швейцария (€1375), Австрия (€1340) и Ирландия (€1026) также тратят более €1000 на человека. Бельгия (€976) и Франция (867) превышают средний показатель по ЕС, но не достигают отметки в €1 000.

Нидерланды предлагают семейные пособия в размере €670 на человека. Это на €160 ниже среднего показателя по ЕС. Италия (€524) и Испания (€427) не дотягивают до этого показателя.

Family benefit per person 2012 0 4,000 3,000 2,000 1,000 500 3,500 2,500 1,500 EUR Albania Turkey Bosnia&Herz. Serbia Montenegro Bulgaria Greece Cyprus Romania Malta Portugal Hungary Croatia Latvia Slovakia Spain Czechia Lithuania Slovenia Estonia Italy Poland Netherlands EU France Belgium UK Ireland Austria Switzerland Finland Sweden Germany Iceland Denmark Norway Luxembourg 2022 0 4,000 3,000 2,000 1,000 500 3,500 2,500 1,500 EUR 2,970 2,970 2,407 2,407 1,747 1,747 894 894 1,057 1,057 1,338 1,338 1,192 1,192 1,005 1,005 1,051 1,051 1,020 1,020 1,001 1,001 745 745 793 793 566 566 427 427 137 137 304 304 230 230 363 363 151 151 274 274 297 297 234 234 109 109 163 163 261 261 195 195 192 192 87 87 340 340 168 168 99 99 54 54 32 32 3,789 3,789 2,277 2,277 1,878 1,878 1,874 1,874 1,616 1,616 1,449 1,449 1,440 1,440 1,375 1,375 1,340 1,340 1,026 1,026 976 976 867 867 830 830 670 670 576 576 524 524 518 518 480 480 452 452 441 441 427 427 388 388 375 375 328 328 303 303 292 292 290 290 284 284 277 277 264 264 211 211 131 131 117 117 59 59 57 57 48 48

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com