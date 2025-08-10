Какие страны ЕС предлагают лучшее социальное обеспечение семьям
- 10.08.2025, 12:11
Помощь семьям в Европе отличается от страны к стране.
Помощь семьям по социальному обеспечению должна бороться с детской бедностью, но государственные расходы на одного человека в Европе сильно различаются, пишет Euronews Business.
В разных странах Европы системы социального обеспечения и семейной помощи существенно отличаются. Один из способов сравнить их — посмотреть, сколько каждая страна тратит на одного человека.
В 2022 году страны ЕС тратили на семейные пособия в среднем 830 евро на человека. Это на 47% больше, чем в 2012 году — 566 евро.
Но как соотносятся пакеты помощи в Европе? Какие страны тратят больше всего средств на поддержку семей?
По данным Евростата, в ЕС расходы на семейную помощь на человека в 2022 году варьировались от 211 евро в Болгарии до 3 789 евро в Люксембурге.
В целом семейная помощь на человека наиболее высокая в Северной и Западной Европе и наиболее низкая в Южной и Восточной.
За Люксембургом в списке идут скандинавские страны: Норвегия (€2277), Дания (€1878), Исландия (€1874), Швеция (€1449) и Финляндия (€1440).
«Скандинавские страны и Франция остаются на самых высоких местах по общим расходам на семейную помощь, хотя их подход в большей степени опирается на естественные услуги, такие как уход за детьми, которые не полностью отражаются в показателях денежных пособий на душу населения», — рассказала Euronews Business профессор Анн Дагер из Бристольского университета.
Германия (€1616), Швейцария (€1375), Австрия (€1340) и Ирландия (€1026) также тратят более €1000 на человека. Бельгия (€976) и Франция (867) превышают средний показатель по ЕС, но не достигают отметки в €1 000.
Нидерланды предлагают семейные пособия в размере €670 на человека. Это на €160 ниже среднего показателя по ЕС. Италия (€524) и Испания (€427) не дотягивают до этого показателя.