Еще одна иностранная авиакомпания начала полеты в Минск

Еще одна иностранная авиакомпания начала полеты в Минск8
- 10.08.2025, 12:29
- 3,930
Куда можно будет полететь новыми рейсами?
В Минском международном аэропорту сообщили, что казахстанская авиакомпания SCAT Airlines запустила регулярные рейсы Алматы-Минск-Алматы, пишет Telegraf.news. По случаю первого полета в Минске устроили торжественный прием с водной аркой.
В Минск казахстанский авиаперевозчик отправил недавно приобретенный Boeing 737 MAX 8. По данным администрации аэропорта, рейсы будут совершаться два раза в неделю — по средам и в воскресенье.
Что примечательно, прибытие в точку назначения самолёта будет не поздно ночью, как это часто заведено у «Белавиа».
DV807 Алматы — Минск (05:30-09:00);
DV808 Минск — Алматы (10:00-17:05).