«Ждем новую «Паутину»: названо слабое место россиян в Крыму

Есть яркий пример для подтверждения.

Недавно дроны спецподразделения ГУР «Призраки» атаковали десантный катер россиян в Крыму. Однако кроме этого, они уничтожили еще 3 установки, которые являются слабым место оккупантов на временно оккупированном полуострове.

Именно эти установки не могут сбивать беспилотники. Об этом 24 Каналу рассказал бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, отметив, что оккупанты в Крыму чувствуют угрозу и опасаются повторения операции «Паутины».

Какое есть слабое место врага в Крыму?

Дроны спецподразделения ГУР МО Украины «Призраки» успешно поразили 3 РЛС россиян: «Небо-СВУ», «Подлет К-1» и 96Л6Е. По словам бывшего офицера Воздушных сил, эти РЛС предусматривают перехват крупных воздушных целей, но не малозаметных беспилотников.

«Поэтому это слабое место. Если мы говорим о РЛС России, россияне имеют проблемы и с теми, которые якобы должны были бы работать и против беспилотников. Яркий пример – наш удар по аэродрому Саваслейка, где стояла РЛС С-400», – сказал он.

Интересно, что сейчас вокруг Москвы оккупанты строят башни, на которые ставят «Панцири», они тоже должны были бы сбивать дроны. Храпчинский отметил, что «Панцири» плохо работают с земли, но были и случаи, когда они не могли сбить наши беспилотники и с этих башен – ракеты просто пролетали мимо воздушных целей.

«Возвращаясь к Крыму, мы работаем над использованием FPV-дронов с морской платформы. Поэтому прибрежье Крыма уязвимо. Ждем новую «Паутину», – подчеркнул он.

Бывший офицер Воздушных сил добавил, что есть видео, где оккупанты накрывают корабли антидроновими сетками. Они понимают угрозу и боятся, что из контейнеров любого корабля, который будет проплывать возле Крыма, могут вылететь дроны.

