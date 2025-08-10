Лукашенко крупно прокололся на селе 1 10.08.2025, 12:53

2,838

Фото: gazetaby.com

Директива, прозванная «реформой сельского хозяйства», не спасла от бегства специалистов.

«Салідарнасць» вспоминает, как лукашенковские чиновники обещали деревне зарплаты не ниже средней по стране. И что вышло.

В Брестской области в первом полугодии 2025-го через суды прошли 62 выпускника, не явившихся на место работы по распределению. Суды взыскали с них в бюджет свыше 650 тысяч рублей.

Среди отказников были и выпускники сельскохозяйственных учебных заведений, а также молодые специалисты других профессий, направленные на отработку в агропредприятия.

Практика показывает, что чаще всего выпускники отказываются ехать по распределению в сельскую местность — из-за малых зарплат и отсутствия оптимальных бытовых условий.

И здесь у тех, кто помнит, сколько усилий власти приложили для решения этой проблемы, возникает вопрос: что пошло не так? Для тех, кто не знал или забыл, мы вкратце напомним, как все было. И вернемся для этого на 11 лет назад.

Весной 2014-го власти анонсировали подписание Директивы №5 под названием «О мерах по повышению конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций и престижа работы в агропромышленном комплексе».

Тогдашний министр сельского хозяйства Леонид Заяц преподносил будущий документ едва ли не как основу для реформы сельского хозяйства. Но дальше сообщений о том, что проект директивы находится на рассмотрении у Лукашенко, дело в том году не пошло.

В 2015-м директива под номером пять все же была подписана, но к сельскому хозяйству и повышению престижа работы в АПК она не имела никакого отношения, что следовало из одного названия документа — «О развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой».

То ли дела в сельском хозяйстве резко пошли в гору, либо на фоне тлеющей войны на Донбассе у Лукашенко появились более важные задачи.

О «реформе» не вспоминали несколько лет. В марте 2019-го министр Заяц после скандала с не очень чистыми коровами в Шкловском районе лишился должности. Это случилось спустя считанные недели после подписания шестой директивы.

Она как раз и была посвящена сельскому хозяйству, хоть и поучила новое название — «О развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли».

Восьмистраничный документ содержал популярные у властей утверждения о том, что Беларусь входит в мировую пятерку экспортеров молочной продукции и в десятку — мясной.

По мнению авторов директивы, по состоянию на 2017-й, мы опережали все страны СНГ по производству абсолютного большинства видов сельхозпродукции на душу населения.

И да, новая директива обещала ежегодный рост зарплат в АПК «до уровня не ниже среднего заработка по стране». В целом, правительству и облисполкомам предписывалось «безусловное выполнение планов развития и благоустройства» сельских населенных пунктов в рамках проекта «Деревня будущего».

Одним словом, живи на селе, работай и радуйся ежегодному росту зарплаты и повышению государственных социальных стандартов. Но, как мы видим сегодня, что-то не сработало. И начались сбои в системе задолго до принятия «спасительной» директивы.

Тогда, в марте 2019-го, после посещения фермы в агрохолдинге «Купаловское», Лукашенко пророчески сравнил условия содержания коров на тамошней ферме с Освенцимом. На минуточку, речь шла о хозяйстве, которое с его же подачи собирались сделать одной из витрин, образцово-показательным колхозом.

Что же тогда было говорить о хозяйствах, которым с вниманием властей повезло гораздо меньше? Сегодня правитель и сам не скрывает уровень катастрофы, публично заявляя об историческом масштабе падежа крупного рогатого скота. . А в свиноводстве дела идут еще хуже.

Шесть лет назад авторы директивы с гордостью рассказывали об обеспеченности каждого беларуса картофелем «на зависть всему СНГ». По итогам 2024-го производство «второго хлеба» снизилось ниже уровня 1913 года. Даже в первом послевоенном 1945-м вырастили почти в два раза больше бульбы, чем в «мирной» Беларуси эпохи позднего Лукашенко.

Не удивительно, что молодые специалисты рискуют, предпочитая отработке диплома в бесперспективной глуши суд и «контрибуцию» в пользу бюджета. И вполне логично на фоне нарастающих проблем в отрасли выглядит отток желающих учится в аграрных вузах.

Но власти, явно понимающие, что проигрывают свою битву за село, привычно используют кнут, отказавшись от пряников. В ход идут обещания узаконить «крепостное право» и угрозы ужесточить условия отработки «бесплатного» образования.

Чем закончится очередная попытка заставить людей работать из-под палки, несложно догадаться. Тем более, что перед глазами пример Советского Союза, который Лукашенко и его окружение пытаются воспроизвести.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com