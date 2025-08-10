Послание Путину и Трампу: европейские лидеры сделали неожиданное заявление 8 10.08.2025, 12:57

Украина ценит и полностью поддерживает эту позицию.

Перед встречей президента США Дональда Трампа с кремлевским лидером Владимиром Путиным, лидеры ведущих европейских стран обнародовали совместное заявление. В них вошли президенты Франции, Финляндии, премьер-министры Польши, Великобритании, Италии, а также канцлер Германии и председатель Еврокомиссии.

Приветствие усилий США по миру в Украине

В заявлении лидеры Европы выразили поддержку усилиям президента США Дональда Трампа, направленным на прекращение войны в Украине и установление «справедливого и прочного мира». Они подчеркнули важность сочетания активной дипломатии, поддержки Украины и давления на Российскую Федерацию.

«Мы готовы поддерживать эту работу как дипломатически, так и через сохранение нашей существенной военной и финансовой помощи Украине, в частности через работу коалиции желающих, а также через сохранение и введение ограничительных мер против Российской Федерации», - говорится в заявлении на сайте президента Украины.

Гарантии безопасности и принципы переговоров

Европейские лидеры подчеркнули, что дипломатическое урегулирование должно учитывать жизненно важные интересы безопасности Украины и всего европейского континента. В частности речь идет о надежных гарантиях безопасности для Украины. Также они отметили право Украины самостоятельно определять свою судьбу.

«Мы остаемся преданными принципу, что международные границы не должны меняться силой. Текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», - отмечается в совместном заявлении.

В документе также говорится, что переговоры могут происходить только при условии прекращения огня или существенного уменьшения боевых действий.

Реакция президента Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram отреагировал на заявление европейских лидеров, выразив благодарность и поддержку.

«Украина ценит и полностью поддерживает эти слова», - отметил он, подчеркнув, что завершение войны должно быть «честным».

