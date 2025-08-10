Рядом с Минском продается стильный дом с разными зонами отдыха и отдельным бассейном 10.08.2025, 13:17

Как он выглядит и сколько стоит.

В деревне в 20 минутах от МКАД продается хороший комплекс пишет Realt.by. В большом «умном» доме есть несколько спален, летняя кухня, а рядом построен крытый бассейн с зоной отдыха. Вообще, куда не повернешь — везде красиво. Даже парник необычный: он полностью остеклен. Стоит жилье дорого.

Дом построен в деревне Буда в 15 км от Минска. Фундамент тут монолитный, наружные стены возводили из керамзитобетонных блоков с утеплителем. Дополнительно фасад отделан декоративным планкеном (лиственница), а вот цоколь и часть стен облицованы песчаником. На крышу положили керамическую черепицу. Площадь дома — 200 квадратов.

Внутри сделан хороший ремонт. Дом уже обставлен мебелью и техникой. На первом этаже разместились две кухни. Одна оборудована для барбекю.

Рядом расположилась гостиная с камином.

На втором этаже есть четыре спальни.

На этом же уровне имеется выход на балкон.

В доме два совмещенных санузла — по одному на этаж. В одном сделан душ, во втором стоит ванна.

Внутри также есть постирочная и гардеробная.

Отопление — газовое, вода поступает из скважины, а канализация — местная.

На участке построен просторный СПА-комплекс с бассейном и сауной. Он занимает 127 квадратных метров. Как все устроено внутри? Есть технические помещения, бассейн, сауна, санузел, душевая, раздевалка, комната отдыха с кухней и котельная. К зданию прилегает терраса в 75 квадратов.

Чаша бассейна — монолитная, глубиной до 160 см. Сауна выполнена из ольхи и абаша с электрической печью с функцией пара и ароматерапии.

Кстати, в доме и СПА работает система «умный дом» — управление отоплением, освещением участка, бассейном, кондиционированием, системой безопасности, видеонаблюдения и др.

Также в доме и помещениях СПА установлен радиаторный обогрев, теплый водяной пол.

Сам участок занимает 20 соток. Он угловой и огорожен, установлены откатные ворота с дистанционным управлением и домофонной системой. Здесь поместилась беседка, хозблок с санузлом. Заниматься огородом — отдельное удовольствие, ведь на территории построен большой остекленный парник с автополивом.

Все зеленые зоны также автоматически поливаются.

За комплекс просят 599 тысяч долларов.

