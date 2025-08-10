Шарангович поставил двухлетнего сына на коньки 1 10.08.2025, 13:26

Нападающий Calgary Flames вместе с семьей сейчас находится в Минске.

Нападающий Calgary Flames белорус Егор Шарангович показал, как знакомит сына Кристиана со льдом. Видео с малышом родители выложили в Instagram.

«Так и запишем в Википедию: начал хоккейную карьеру в два года, на первой тренировке начал с беговых упражнений», – прокомментировала жена хоккеиста Дарья.

Семья Шаранговичей сейчас находится в Минске. А катается маленький Крис в Раубичах. Напомним, первенец хоккеиста появился на свет в декабре 2022 года.

Егор Шарангович – 27-летний уроженец белорусской столицы, центральный нападающий клуба Calgary Flames в НХЛ.

Этот сезон для Шаранговича стал менее успешным, чем предыдущий. В 73 матчах он набрал 32 (17+15) очка. В сезоне-2023/24 показатели Егора были выше: 59 (31+28) баллов.

В заключительном матче последней «регулярки» команда белоруса выиграла, но это все равно не помогло ей пройти в плей-офф. «Флэйм» остались вне этой зоны третий сезон подряд.

