Почему дочери больше любят пап, а сыновья – матерей? 10.08.2025, 13:31

Важный момент наступает в возрасте от трех до пяти лет.

В возрасте от трех до пяти лет ребенок входит в эпидальную фазу развития. Она заключается в направлении нежных чувств ребенка к одному из родителей противоположного пола. То есть, сына – к матери, а дочери – к папе.

Об этих конкурентных чувствах, которые направлены на мать или отца, чье место стремится занять ребенок в отношениях рассказала психолог Лариса Дидковская во время интервью для YouTube-канала «Балючі теми». По ее словам, формирование нашей половой идентичности и полового поведения имеет два сенситивных периода. Первый из них как раз и есть эпидальная фаза развития.

«В этот период ребенок подражает и копирует родительскую фигуру своего пола. Мальчик смотрит на папу и учится у него быть мужчиной и отцом. Девочка же смотрит на маму, и учится у нее быть женщиной, женой и мамой», – рассказывает эксперт о формировании половой идентичности у маленьких детей.

Но дальше она объясняет, почему привязанность сильнее к тому из родителей, кто является противоположного пола к ребенку:

«Сын смотрит на отца и видит, что он любит маму, следовательно, и мальчик, чтобы стать, таким как его папа, должен так же сильно любить маму. Девочка так же берет пример у мамы, которая любит папу», – говорит Дидковская.

Также психолог отмечает, что для правильного взросления в этой фазе развития должно состояться два основных пункта:

Ребенок должен получить признание от родительской фигуры противоположного пола. То есть услышать от папы, что она красивая, нежная и его маленькая принцесса. Сын – услышать от мамы, какой он красивый, сильный, смелый и важный в ее жизни мальчик.

Но при этом должно быть сразу озвучено, что взрослый человек любит другого взрослого. Они являются супружеской парой, а сын или дочь – их ребенок.

