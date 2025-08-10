Санкции давят на железную дорогу РФ
- 10.08.2025, 13:31
Персонал заставляют брать «каникулы» из-за кризиса.
Российский железнодорожный монополист «РЖД» уже несколько месяцев заставляет сотрудников центрального аппарата и региональных управлений брать по два неоплачиваемых «каникулы» ежемесячно, сообщает Центр противодействия дезинформации.
Как отмечает ЦПД, такая практика продлится как минимум до конца года.
Формально сокращений в компании избежали, однако фактически это скрытое уменьшение расходов на персонал на фоне острой финансовой нестабильности.
«РЖД» теряет прибыль, а объемы перевозок уменьшаются.
Это не проблема отдельной компании, а симптом системного ухудшения деловой активности в России: бизнес сокращает производство, отказывается от логистики и экономит на всем, что не является критически важным для выживания.
Ситуация вокруг «РЖД» — еще один маркер глубоких трансформаций экономики РФ в условиях войны.
Санкции, потеря международных рынков и мобилизация ресурсов на фронт дестабилизируют даже стратегические государственные корпорации.
Война продолжается не только на фронте, но и разъедает экономику России изнутри.