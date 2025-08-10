Российские болельщики высмеяли поступок Путина 1 10.08.2025, 13:32

Российский диктатор Владимир Путин опубликовал поздравление с Днем физкультурника, обильно сдобрив текст отсылками к «древним традициям» и «духовно-нравственным ценностям». Он вспомнил массовые состязания на Руси, «ледовые баталии и единоборства», а также заявил, что подобные традиции «приумножаются» и подтверждают статус России как одной из ведущих спортивных держав, пишет «Обозреватель».

Однако в соцсетях россияне восприняли речь с насмешками. Один из пользователей язвительно написал: «Да, помню, как мы печенегов и половцев в лапту побеждали», на что другой добавил — «Звучит скрепно». Другие подшучивали над историческими аллюзиями: «Ледовые баталии? Ааа, так вот что Невский на Чудском озере делал», «Печенегов в футбол обыграли, по-моему», «Слушай его неделю — и можно ЕГЭ по истории на минималку сдать».

Не обошлось и без политических выпадов. «Вот лучше бы ты только физкультурой занимался и не лез больше никуда», — написал один комментатор, а другой заметил: «Сейчас тоже наблюдаем массовые забеги по магазинам в поисках продуктов подешевле». Некоторые откровенно высмеивали пафос поздравления: «…Отрадно… бугога. Кто ему такие тексты пишет?» и «Кто про что, а этот опять про Древнюю Русь зачесывает».

