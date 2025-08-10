закрыть
10 августа 2025, воскресенье, 14:06
Гигантскую кукурузу вырастили в Каменецком районе

4
  • 10.08.2025, 13:45
Гигантскую кукурузу вырастили в Каменецком районе

Фотофакт.

Огромной кукурузой похвастались аграрии Каменецкого района Брестской области.

Фотографией уникального экземпляра поделился Telegram-канал Каменец LIFE.

В сети даже предложили устроить челлендж «снимай поля с кукурузой, и будем мерить, где больше».

«Гибрид кукурузы «Саламандра» посеяли на поле ОАО «Савушкиной пущи» 3 мая. Перед посевом внесено по 40 кг на гектар азотных удобрений. В качестве подкормки в фазу 4–5 листьев внесено 30 кг азота в действующем веществе, 30 кг суперфосфата и 120 кг калийных удобрений», – сказано в сообщении.

Высота нашумевшего гигантского растения – 3,62 м.

