Гигантскую кукурузу вырастили в Каменецком районе

Гигантскую кукурузу вырастили в Каменецком районе4
- 10.08.2025, 13:45
Фотофакт.
Огромной кукурузой похвастались аграрии Каменецкого района Брестской области.
Фотографией уникального экземпляра поделился Telegram-канал Каменец LIFE.
В сети даже предложили устроить челлендж «снимай поля с кукурузой, и будем мерить, где больше».
«Гибрид кукурузы «Саламандра» посеяли на поле ОАО «Савушкиной пущи» 3 мая. Перед посевом внесено по 40 кг на гектар азотных удобрений. В качестве подкормки в фазу 4–5 листьев внесено 30 кг азота в действующем веществе, 30 кг суперфосфата и 120 кг калийных удобрений», – сказано в сообщении.
Высота нашумевшего гигантского растения – 3,62 м.