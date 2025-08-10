Как «Белавиа» превращает дешёвые билеты в дорогую ошибку 3 10.08.2025, 14:13

2,408

Фото: Charter97.org

Брестчанин поделился историей неудачного перелета.

Покупка авиабилетов — дело, казалось бы, простое: выбрал маршрут, оплатил, и жди своего путешествия. Но иногда за привлекательной ценой скрываются нюансы, о которых лучше знать заранее. Один из пассажиров поделился своей историей, которая может стать полезным уроком для многих, пишет «Виртуальный Брест».

В начале года он приобрёл у «Белавиа» билеты по тарифу «Смарт» из Бреста в Москву и обратно. План был простой: конец августа туда, середина сентября обратно. Перелет в Москву был частью более длинного маршрута с пересадкой на другой рейс через два с половиной часа. На тот момент воздушное пространство над Москвой работало в обычном режиме, но к лету всё изменилось — частые закрытия неба стали реальностью, и появилась реальная опасность не успеть на стыковочный рейс.

Попытка заранее решить проблему через службу поддержки «Белавиа» оказалась не такой простой. Предложили два варианта: изменить дату вылета за 30 евро с каждого билета или отказаться от билетов с удержанием 100 евро за каждый. И если изменение даты означало вылет за два дня до планируемого, то отказ грозил потерей значительной суммы.

Особый «сюрприз» ждал в письме от авиакомпании: при неявке на первый сегмент перелёта автоматически аннулируется весь маршрут, включая обратный рейс. То есть не полетел туда — забудь про билеты обратно.

В итоге пассажир оказался перед выбором: или лететь по первоначальному маршруту и рисковать пересадкой, или фактически подарить авиакомпании свои деньги. Причём сумма могла вырасти до 400 евро, если учитывать оба направления и два билета.

Многие опытные путешественники советуют изначально покупать билеты с возможностью возврата. Но у этой опции есть обратная сторона — цена. Для сравнения: тариф «Лайт» без багажа — около 207 рублей, «Смарт» с багажом и выбором места — чуть дороже, тариф «Флекс» с возвратом билета — уже 730 рублей, а бизнес-класс и вовсе переваливает за полторы тысячи. Разница ощутимая.

Автор истории сделал для себя несколько выводов: лучше покупать билеты «туда» и «обратно» отдельно, особенно если есть риск изменения планов. А если путешествует несколько человек, выгоднее оформлять каждый билет отдельно — тогда отмена или неявка одного пассажира не повлияет на остальных.

Ситуация, в которую попал пассажир, — лишнее напоминание о том, что внимательно читать условия тарифа нужно ещё до оплаты. Иногда экономия в момент покупки может обернуться куда большими расходами в будущем.

