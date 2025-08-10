РФ готовится к нефтяному шоку 1 10.08.2025, 14:32

Цена может упасть до 40 долларов за баррель.

Мировые цены на нефть могут упасть до 40-50 долларов за баррель уже в конце 2025 - начале 2026 года.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Как сообщает разведка, сейчас баррель стоит 66-68 долларов, но рынок уже переживает новую ценовую войну, которая грозит дальнейшим падением котировок.

Основным драйвером снижения стал развал договоренностей в рамках ОПЕК+. Саудовская Аравия значительно увеличивает добычу, создавая избыток предложения на рынке.

Параллельно экспортеры сланцевой нефти, несмотря на низкие цены, наращивают бурение и добычу, усиливая давление на рынок.

Дополнительные риски для цен создает замедление экономики Китая - одного из главных потребителей нефти.

Кроме того, увеличение экспорта сырья из Бразилии, Гайаны и Норвегии только повышает избыток предложения.

В отличие от предыдущих лет, геополитические риски уже почти не влияют на нефтяные котировки, что свидетельствует о формировании нового баланса спроса и предложения.

Если тенденция сохранится, российский фонд прогнозирует «шоковую» цену на нефть в диапазоне 40-50 долларов за баррель, что значительно скажется на мировых экономиках и бюджетах стран-экспортеров.

