«Разбегались, как тараканы»
- 10.08.2025, 15:18
Дрон ВСУ уничтожил «буханку», из которой выскакивали оккупанты.
На одном из направлений обороны воины 1-го штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады зафиксировали яркий эпизод боя.
Российские солдаты, увидев украинский беспилотник, бросились наутек, «разбегаясь, как тараканы». Но бегство не спасло их - управляемый по оптоволокну дрон с осколочным боеприпасом догнал группу вместе с их транспортом.
Точный удар ликвидировал как живую силу, так и технику врага, сообщает censor.net.