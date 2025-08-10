«Разбегались, как тараканы» 10.08.2025, 15:18

Дрон ВСУ уничтожил «буханку», из которой выскакивали оккупанты.

На одном из направлений обороны воины 1-го штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады зафиксировали яркий эпизод боя.

Российские солдаты, увидев украинский беспилотник, бросились наутек, «разбегаясь, как тараканы». Но бегство не спасло их - управляемый по оптоволокну дрон с осколочным боеприпасом догнал группу вместе с их транспортом.

Точный удар ликвидировал как живую силу, так и технику врага, сообщает censor.net.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com