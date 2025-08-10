МАЗ выпал из ТОП-5 продаж тяжёлых грузовиков в России

МАЗ выпал из ТОП-5 продаж тяжёлых грузовиков в России1
- 10.08.2025, 15:24
Продажи белорусского завода резко обвалились.
Продажи тяжёлых грузовиков МАЗ в России за первые семь месяцев 2025 года упали на 36% по сравнению с таким же периодом 2024 года. При этом, МАЗ впервые за несколько последних лет выпал из ТОП-5 продаж в России, пишет «Еврорадио».
Всё это происходит на фоне резкого падения объёмов продаж в России тяжёлых грузовиков массой свыше 16 тонн за первые семь месяцев 2025 года. По данным «Автостата», общий объём реализации новых машин составил всего 26 652 единицы, что на 57% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.