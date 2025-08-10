закрыть
10 августа 2025, воскресенье, 15:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

МАЗ выпал из ТОП-5 продаж тяжёлых грузовиков в России

1
  • 10.08.2025, 15:24
МАЗ выпал из ТОП-5 продаж тяжёлых грузовиков в России

Продажи белорусского завода резко обвалились.

Продажи тяжёлых грузовиков МАЗ в России за первые семь месяцев 2025 года упали на 36% по сравнению с таким же периодом 2024 года. При этом, МАЗ впервые за несколько последних лет выпал из ТОП-5 продаж в России, пишет «Еврорадио».

Всё это происходит на фоне резкого падения объёмов продаж в России тяжёлых грузовиков массой свыше 16 тонн за первые семь месяцев 2025 года. По данным «Автостата», общий объём реализации новых машин составил всего 26 652 единицы, что на 57% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наша революция
Наша революция Наталья Радина
Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Ирина Халип
У Москвы сейчас очень слабая позиция
У Москвы сейчас очень слабая позиция Юрий Федоренко
У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников