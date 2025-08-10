Авиация РФ бомбит свои же села

Авиация РФ бомбит свои же села2
- 10.08.2025, 15:29
ГУР Украины перехватило жалобы жительницы Белгородской области.
В очередном перехвате разведки из Белгородской области жительница региона резко высказалась по поводу «нештатного схода боеприпасов» российской авиации, которые падают на жилые дома.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО Украины.
«Нас эвакуировали вообще. В доме у Шобулевой снаряд снимали. Это ужас. В пять часов как бахнуло! ... А это наши самолеты. Их засекли по радару, и чтобы не попасть в самолет, они сбросили боеприпас в огороде», - возмущается женщина.
Она не понимает, почему военная авиация РФ осуществляет полеты непосредственно над населенными пунктами, подвергая опасности местное население.
«А чего они летают по населенным пунктам? Что - маршрута по полям нет?» - задает вопрос россиянка.