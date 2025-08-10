Как китайцы заселяли Витебщину

Как китайцы заселяли Витебщину1
- 10.08.2025, 15:44
История колхоза «Кантонская коммуна».
Китайское хозяйство в разное время занималось выращиванием льна, овощей и фруктов.
В Витебском районе один из туристических маршрутов называется «Китайский след в истории Придвинья», пишут «Віцьбічы».
Он рассказывает о жизни китайцев, которые приехали на территорию Беларуси в XX веке. И не просто поселились здесь, а создали собственный колхоз.
Когда китайцы приехали на Витебщину
По словам директора Витебского районного историко-краеведческого музея Сергея Зыбина, первые китайцы начали массово селиться в области еще в годы Первой мировой войны.
В Гражданскую войну в Витебске осели более 40 китайских подданных.
«Большинство из них работали в городском ассенизационном обозе. В 1928 году четыре китайские семьи получили землю в Николаевском сельсовете Витебского района, возле деревень Марковичи и Бараново, для создания коллективного хозяйства. Там и появился колхоз «Кантонская коммуна»», – рассказал Зыбин.
Китайцы-ударники
Это был единственный в БССР китайский колхоз. В начале хозяйство специализировалось на выращивании садовых и огороднических культур.
Спустя недолгое время после создания в колхоз начали вступать белорусы, поляки, латыши и евреи. Тогда садово-огородническая артель стала коммуной.
В 1934 году колхоз, ставший интернациональным, получил имя первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Николая Гикало. Он вскоре стал передовым хозяйством, получил льноводческую специализацию.
Китайцы Чжан Ванфу и Син Судзи стали лучшими работниками. Их отправляли делегатами на районные и республиканские съезды колхозников-ударников.
Закат «Кантонской коммуны»
В 1937 году колхоз получил имя ХХ-летия Октября. В это время он стал терять «китайский облик», многие его работники покинули Марковичи и трудились в других хозяйствах, а также в Витебске.
Некоторые китайцы погибли на фронтах Великой Отечественной войны и от рук немецко-фашистских захватчиков на оккупированной территории.
Последние колхозники-китайцы проживали в деревне Марковичи в конце 1950-х годов.