Как китайцы заселяли Витебщину 1 10.08.2025, 15:44

История колхоза «Кантонская коммуна».

Китайское хозяйство в разное время занималось выращиванием льна, овощей и фруктов.

В Витебском районе один из туристических маршрутов называется «Китайский след в истории Придвинья», пишут «Віцьбічы».

Он рассказывает о жизни китайцев, которые приехали на территорию Беларуси в XX веке. И не просто поселились здесь, а создали собственный колхоз.

Когда китайцы приехали на Витебщину

По словам директора Витебского районного историко-краеведческого музея Сергея Зыбина, первые китайцы начали массово селиться в области еще в годы Первой мировой войны.

В Гражданскую войну в Витебске осели более 40 китайских подданных.

«Большинство из них работали в городском ассенизационном обозе. В 1928 году четыре китайские семьи получили землю в Николаевском сельсовете Витебского района, возле деревень Марковичи и Бараново, для создания коллективного хозяйства. Там и появился колхоз «Кантонская коммуна»», – рассказал Зыбин.

Китайцы-ударники

Это был единственный в БССР китайский колхоз. В начале хозяйство специализировалось на выращивании садовых и огороднических культур.

Спустя недолгое время после создания в колхоз начали вступать белорусы, поляки, латыши и евреи. Тогда садово-огородническая артель стала коммуной.

В 1934 году колхоз, ставший интернациональным, получил имя первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Николая Гикало. Он вскоре стал передовым хозяйством, получил льноводческую специализацию.

Китайцы Чжан Ванфу и Син Судзи стали лучшими работниками. Их отправляли делегатами на районные и республиканские съезды колхозников-ударников.

Закат «Кантонской коммуны»

В 1937 году колхоз получил имя ХХ-летия Октября. В это время он стал терять «китайский облик», многие его работники покинули Марковичи и трудились в других хозяйствах, а также в Витебске.

Некоторые китайцы погибли на фронтах Великой Отечественной войны и от рук немецко-фашистских захватчиков на оккупированной территории.

Последние колхозники-китайцы проживали в деревне Марковичи в конце 1950-х годов.

