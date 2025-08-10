Врач назвал самый опасный гриб в Беларуси 10.08.2025, 15:45

Летальный исход – до 90% случаев.

Заведующий отделением экстракорпоральных методов детоксикации и гемодиализа Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Андрей Сыч в эфире телерадиокомпании «Гродно» назвал белорусам самый опасный гриб, сказав про летальный исход до 90% случаев. Видеофрагмент опубликован в официальном телеграм-канале телерадиокомпании «Гродно».

Врач, говоря о том, всегда ли помогает термическая обработка собранных грибов, заметил, что нет. Он пояснил: в некоторых грибах содержатся термостабильные яды, которые не выводятся даже после очень долгой обработки.

- Те яды, которые содержатся в бледной поганке, они при термической обработке не разрушаются. Варите вы их хоть несколько часов в нескольких водах – это не поможет. Самое главное: не взять этот гриб, - подчеркнул врач.

Специалист обратил внимание, что смертельная доза токсичного вещества альфа-аманитина, которое содержится в бледной поганке, составляет всего 0,1 микрограмма на килограмм веса.

- Грибов в количестве 30-40 граммов, то есть это один или два гриба, достаточно, чтобы или получить серьезные проблемы, или умереть. Даже несмотря на все современные достижения медицины, в том числе использование методов экстракорпоральной интоксикации, летальность при тяжелых отравлениях бледной поганкой достигает до 90%, - заявил врач.

