Генштаб ВСУ подтвердил поражение Саратовского НПЗ 10.08.2025, 15:52

Зафиксированы взрывы и пожары.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Telegram подтвердил атаку на Саратовский нефтеперерабатывающий завод России в ночь на 10 августа.

«Сегодня ночью Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими сил обороны, нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу», – проинформировали в Генштабе.

В результате попадания БПЛА на территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар. Военные подчеркнули, что продолжают принимать меры по снижению военно-экономического потенциала РФ с целью заставить остановить вооруженную агрессию против Украины.

«Саратовский нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых объектов топливной инфраструктуры Российской Федерации, задействованных в обеспечении оккупационных войск нефтепродуктами. Его годовая мощность переработки составляет до 7 млн тонн нефти. [...] Каждый пораженный объект на территории Российской Федерации, задействованный в обеспечении ее преступной войны против Украины, приближает нас к справедливому миру», – отметили в ВСУ.

