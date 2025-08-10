Генштаб ВСУ подтвердил поражение Саратовского НПЗ
- 10.08.2025, 15:52
- 1,212
Зафиксированы взрывы и пожары.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Telegram подтвердил атаку на Саратовский нефтеперерабатывающий завод России в ночь на 10 августа.
«Сегодня ночью Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими сил обороны, нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу», – проинформировали в Генштабе.
В результате попадания БПЛА на территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар. Военные подчеркнули, что продолжают принимать меры по снижению военно-экономического потенциала РФ с целью заставить остановить вооруженную агрессию против Украины.
«Саратовский нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых объектов топливной инфраструктуры Российской Федерации, задействованных в обеспечении оккупационных войск нефтепродуктами. Его годовая мощность переработки составляет до 7 млн тонн нефти. [...] Каждый пораженный объект на территории Российской Федерации, задействованный в обеспечении ее преступной войны против Украины, приближает нас к справедливому миру», – отметили в ВСУ.