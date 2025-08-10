закрыть
10 августа 2025, воскресенье, 17:03
CNN: Зеленский может присоединиться к переговорам на Аляске

2
  • 10.08.2025, 15:54
  • 1,370
CNN: Зеленский может присоединиться к переговорам на Аляске

После встречи Трампа и Путина.

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с диктатором Владимиром Путиным на Аляске. В СМИ сообщили, что возможное участие главы Украины Владимира Зеленского в переговорном процессе, сообщает CNN.

Европейские лидеры поспешили прояснить условия переговоров и подчеркнули необходимость участия Украины в обсуждении ее будущего.

В сельской местности Англии состоялась поспешная встреча европейских чиновников с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Представители нескольких стран ЕС заявили, что поддерживают дипломатические усилия Трампа, однако настаивают на прекращении огня до начала любых мирных переговоров и активной роли Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский пока не включен в официальный список участников саммита на Аляске, который запланирован на пятницу.

Два источника CNN близкие к администрации США заявили, что Белый дом не исключил его возможное участие в некоторых отдельных встречах.

По словам одного из чиновников, все вопросы по Зеленскому будут решаться после двусторонней встречи Трампа и Путина.

Саммит организовали очень быстро, поэтому многие детали до сих пор не разглашены, в частности точное место проведения встречи.

Чиновник отметил, что Трамп открыт к проведению трехстороннего саммита с участием президента Украины, но «Белый дом планирует двустороннюю встречу, приглашенную президентом Путиным».

