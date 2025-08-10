Как выглядел первый и последний ноутбук СССР

Как выглядел первый и последний ноутбук СССР8
Он был собран на минском заводе «Интеграл».
Российская ИТ-компания показала первый и последний советский ноутбук — «Электроника МС1504», собранного на минском заводе «Интеграл» в 1993 году. Эта модель была клоном японского ноутбука Toshiba T1100 Plus.
Устройство приобретено для коллекции Омского музея «РетроЭВМ». Как заявляют коллекционеры, оно сохранило оригинальные советские комплектующие.
Технические характеристики данного образца:
процессор: ДЛ-24А;
дисплей: монохромный ИЖГ93 с разрешением 640×200 пикселей;
память: 640 КБ на микросхемах КР565РУ11Д;
автономность: 2-4 часа работы от аккумулятора НКГЦ-4-1;
вес: 4,5 кг.
Данная модель была разработана в 1990 году и стала последним серийным компьютерным проектом СССР. Впрочем, его производство продолжалось до 1994 года. Стоимость была около 500 долларов.
Отметим, что инженеры СССР часто просто копировали западные образцы техники. Советский Союз проиграл технологическую гонку Западу в 70-е года 20 века.