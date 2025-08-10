Россия стремительно теряет танки Т-62 10.08.2025, 16:09

1,700

Кремль компенсирует ими нехватку современных танков.

На фоне общего уменьшения потерь бронетехники, российская армия начала чаще терять устаревшие танки Т-62. Об этом сообщил военный аналитик Ричард Верекер, ссылаясь на данные с ресурса Warspotting.net, который ведет визуальный учет уничтоженной техники в войне против Украины.

Согласно анализу, в период с марта по июль 2025 года потери Т-62 выросли в 2,5 раза. По мнению экспертов, это связано с тем, что эти старые модели чаще привлекаются к боевым действиям, тогда как более новые танки, в частности Т-80, Россия пытается отводить в резерв для сохранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла по меньшей мере 3545 танков. Больше всего - Т-72 (1529 единиц), далее - Т-80 (1113), Т-62 (274) и Т-90 (168). В то же время в июне и июле 2025 года были зафиксированы самые низкие показатели потерь за все время: всего 19 и 25 танков соответственно.

Такой спад свидетельствует не только об изменениях в тактике применения бронетехники, но и о критическом истощении запасов новейших образцов, которые Россия теперь пытается беречь.

Т-62 - что известно об этом танке

Т-62 - советский основной боевой танк, разработанный в 1950-х годах как преемник Т-55. Он стал первым серийным танком в мире, оснащенным гладкоствольной пушкой калибра 115 мм.

Бронирование и вооружение Т-62 были усилены по сравнению с предшественником, но его конструкция быстро устарела с появлением более современных моделей. Производство продолжалось с 1961 по 1975 год, после чего танки в основном были сняты с вооружения.

Сейчас Россия активно возвращает Т-62 на фронт из-за дефицита современной техники, модернизируя часть машин для использования в войне против Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com