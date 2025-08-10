CNN: Пять возможных сценариев окончания войны между Россией и Украиной 4 10.08.2025, 16:38

1,212

Как пройдут предстоящие переговоры?

Перспективы встречи президента США Дональда Трампа c Путиным вновь обсуждаются обеими сторонами. Трамп рассчитывает, что личные переговоры помогут убедить Москву прекратить войну, несмотря на жесткую позицию Кремля. Путин, напротив, стремится выиграть время, продолжая летнее наступление, пишет CNN (перевод — сайт Charter97.org).

По данным источников, США настаивают на трехстороннем саммите с участием президента Украины Владимира Зеленского, который Россия ранее отвергла. Москва, в свою очередь, может использовать встречу для продвижения своей версии событий. Возможные исходы конфликта выглядят так:

Безусловное прекращение огня — маловероятно. Кремль отверг подобное предложение в мае и не намерен останавливаться.

Дальнейшие переговоры — стороны могут согласовать «заморозку» фронта к зиме, закрепив территориальные завоевания России и подготовившись к следующему раунду войны или дипломатии.

Сдерживание российского наступления — при поддержке США и Европы Украина минимизирует потери, а западные страны разместят силы для защиты крупных городов, что может остановить Кремль.

Катастрофа для Украины и НАТО — разногласия Запада и возможное потепление отношений США и России приведут к упадку украинской обороны и потере значительных территорий.

Поражение России — затяжная война, экономическое истощение и политические ошибки могут ослабить Кремль, повторив сценарий Афганистана для СССР.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com