Американо-европейская сделка: всем нужны верные напарники 10.08.2025, 17:09

Западные партнеры совместно создают высокотехнологичные БПЛА.

В последние недели несколько американских оборонных компаний объявили о соглашениях с европейскими партнерами по совместной разработке и производству «европейских версий» высокотехнологичных беспилотных летательных аппаратов. Эти реактивные дроны с ИИ способны действовать автономно или в составе группы с пилотируемыми истребителями, выполняя широкий спектр задач при меньших рисках и затратах, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

В июне американская Anduril и немецкая Rheinmetall договорились интегрировать европейскую модификацию БПЛА YFQ-44 Fury в цифровую систему Battlesuite, что позволит адаптировать управление под нужды конкретных ВВС. Вскоре General Atomics объявила о разработке европейской версии YFQ-42, а Kratos и Airbus — о поставке к 2029 году дрона XQ-58A Valkyrie для ВВС Германии с системой Airbus.

Рост интереса связан с масштабной программой перевооружения Европы и увеличением военных бюджетов НАТО. По принципу «Покупай европейское» значительная часть инвестиций должна оставаться на континенте, но собственных мощностей у Европы пока недостаточно. США предлагают технологии и опыт, получая доступ к растущему рынку и укрепляя стратегические связи.

Компании подчеркивают, что новые версии дронов создаются с учетом опыта американских ВВС, а проект поддерживается на институциональном уровне. Для Европы это способ быстро адаптировать свою оборонную промышленность, минуя дорогие этапы НИОКР, уже пройденные в США.

Хотя пока речь идет в основном о планах, успешная реализация может стать моделью долгосрочного американо-европейского сотрудничества в сфере передовых военных технологий, укрепив баланс и устойчивость трансатлантического альянса в условиях обострения глобальной конкуренции.

