Почему быть вежливым полезно для вашего счастья? 10.08.2025, 17:18

Сегодня это особенно актуально.

В современном мире, где интернет полон сарказма и грубости, вежливость становится редкостью. Роберт Хайнлайн еще в 1982 году писал в своем романе «Пятница», что «умирающая культура неизменно демонстрирует личную грубость». Сегодня это особенно актуально. цифровые технологии и анонимность в сети способствуют снижению культурных норм общения, пишет The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).

Исследования показывают, что грубость не только портит отношения с окружающими, но и вредят нашему собственному благополучию. Люди, которые становятся менее вежливыми, чаще испытывают депрессию и раздражение. При этом проявление вежливости повышает настроение и снижает уровень гнева.

Вежливость включает в себя не только базовые манеры и хорошие привычки, такие как «пожалуйста» и «спасибо», но и умение слушать собеседника и не перебивать.

Примечательно, что вежливость полезна не только в общении с людьми, но и с искусственным интеллектом. Психологи выяснили, что те, кто благодарит робота за помощь, ведут себя более дружелюбно и по отношению к людям.

Чтобы сохранить вежливость, эксперты рекомендуют сделать ее привычкой даже при общении с ИИ, отказаться от сарказма и не отвечать грубостью на грубость. Вежливость — это не только акт доброты к другим, но и способ заботы о собственном счастье в эпоху цифровой культуры.

