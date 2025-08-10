закрыть
10 августа 2025, воскресенье, 18:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На Земле завершилась магнитная буря

  • 10.08.2025, 17:33
На Земле завершилась магнитная буря

Она длилась 30 часов.

На Земле завершилась 30-часовая магнитная буря, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

На пике буря достигла уровня G2.0, что стало самым сильным значением с июня. Однако риски геомагнитных возмущений сохраняются. Они могут присутствовать до середины следующей недели.

9 августа в 21:00 по Минску на Земле зафиксировали магнитную бурю уровня G1, показатель ниже среднего, а уровень бури умеренный. Ей предшествовало вхождение планеты в зону действия корональной дыры.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наша революция
Наша революция Наталья Радина
Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Ирина Халип
У Москвы сейчас очень слабая позиция
У Москвы сейчас очень слабая позиция Юрий Федоренко
У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников