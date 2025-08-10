На Земле завершилась магнитная буря
- 10.08.2025, 17:33
Она длилась 30 часов.
На Земле завершилась 30-часовая магнитная буря, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
На пике буря достигла уровня G2.0, что стало самым сильным значением с июня. Однако риски геомагнитных возмущений сохраняются. Они могут присутствовать до середины следующей недели.
9 августа в 21:00 по Минску на Земле зафиксировали магнитную бурю уровня G1, показатель ниже среднего, а уровень бури умеренный. Ей предшествовало вхождение планеты в зону действия корональной дыры.