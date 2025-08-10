Цены на стоматологию бьют по карману 7 10.08.2025, 17:51

Какие есть варианты у белорусов по кредитам и рассрочкам на лечение зубов?

Одними из самых дорогих в медицине являются услуги стоматологии. Особенно больно бьют по карману имплантация и лечение у ортодонта. Цены здесь порой доходят до стоимости хорошего авто. Издание Myfin.by проверило, можно ли в Минске полечить зубы в кредит и в рассрочку и насколько это выгодно.

Кредиты от банков

Большинство белорусских банков предлагают потребительские кредиты, которые можно использовать для оплаты стоматологических услуг. Среди крупнейших — «Беларусбанк», «Приорбанк», «Альфа-Банк», «Белинвестбанк» и другие. Процентные ставки по таким кредитам варьируются от 14% до 25% годовых в белорусских рублях в зависимости от банка, суммы и срока кредитования. Есть фиксированные и нефиксированные ставки.

Срок кредитования обычно составляет от 6 месяцев до 5 лет, а максимальная сумма — до 50 000 рублей. Есть и исключения с большим сроком возврата и большим объемом выделяемых средств.

Документы для оформления кредита стандартные: паспорт, справка о доходах, заявление. Решение по кредиту принимается в течение 1−3 дней, а в некоторых банках — за несколько часов.

Выгоднее потребительских считаются целевые кредиты. Правда, банков, которые выдают такие кредиты, значительно меньше.

«Беларусбанк» предлагает целевой кредит на медицинские услуги сроком до 5 лет со ставкой 13,45% годовых (при онлайн-оформлении) и 13,75% — при открытии в отделении. При этом, по правилам кредитования, стоматологии, в которой вы будете лечиться, должен быть присвоен MCC-код (англ. Merchant сategory сode — «код категории продавца») 5047. Уточнить этот момент можно в самом медцентре.

Есть и еще одна категория «целевиков», при помощи которых оплачивают стоматологические услуги — кредиты на покупку белорусских товаров. Некоторые банки заключают соответствующие соглашения с медцентрами.

Такой вариант оплаты предлагает, например, стоматология «Стомтревел». Ее партнерская программа с «Приорбанком» позволяет расплатиться за лечение, взяв кредит «Просто покупки». Ставка по нему — от 11,9% до 14,9% в зависимости от срока погашения, который составляет от 1 года до 7 лет.

Рассрочка от банков и медцентров

У многих медцентров и стоматологий есть партнерские программы с банками, благодаря которым они принимают оплату картами рассрочки: «МТБанк» (карта «Халва»), «Банк ВТБ» (карта «Черепаха»), «БПС-Сбербанк» («КартаFUN»), «Белгазпромбанк» («Карта покупок»), «Банк Дабрабыт» («SMART карта»), «Белагробанк» («Супер сила») и другие.

Условия при этом зависят от конкретного медцентра и банка. Срок погашения в среднем — 3−6 месяцев.

К примеру, оплатить всеми перечисленными картами стоматологические услуги можно в «Кравире». Самый длинный срок возврата средств здесь у карты «Черепаха», он составляет 8 месяцев, самый короткий у «Халвы» — 2 месяца.

Есть и медцентры, которые предлагают собственную рассрочку — обычно на 3−6 месяцев, иногда до года. В этом случае пациент вносит первый взнос (обычно 20−30% от суммы), а оставшуюся часть выплачивает равными долями. Правда, таких предложений на рынке совсем мало.

«Центр семейной стоматологии» дает рассрочку на 3 месяца на терапевтическое и хирургическое лечение зубов с седацией и ортодонтические услуги. Обязательное условие — оплата собственными средствами 60% стоимости лечения. Оставшаяся сумма не должна превышать 1000 рублей, которые и готовы дать в рассрочку. Документы оформляются в день лечения на месте, с собой необходимо иметь справку о доходах за 3 месяца. При этом сумма вашего среднемесячного дохода не должна быть ниже 475 рублей.

Что в итоге выгоднее?

Перед тем как оформить кредит или рассрочку, внимательно изучите условия. Процентная ставка по кредиту всегда выше, чем по рассрочке. Рассрочка обычно предоставляется на меньший срок (до 12 месяцев), кредит — до 5 лет. Уточняйте и наличие скрытых комиссий. Если вы выбрали медцентр, узнайте, с какими банками он сотрудничает, предоставляет ли рассрочку на лечение.

Посмотрим, сколько вы переплачиваете в случае с кредитом и картой рассрочки. Допустим, стоимость стоматологического комплексного лечения зубов составляет 2000 рублей. Если воспользоваться рассрочкой на 8 месяцев по карте «Черепаха» от «Банка ВТБ», ежемесячный платеж составит 250 рублей плюс 9,9 рубля (сервисное обслуживание карты), переплата составит 79,2 рубля.

Если взять целевой кредит в банке под 11,9% на год, ежемесячный платеж составит около 177,6 рубля, а общая переплата — примерно 131 рубль.

При потребительском кредите на тот же срок, но уже под 20% каждый месяц вы будете платить 185,3 рубля, переплата будет примерно 223 рубля.

Цифры, естественно, могут отличаться в зависимости от банка и его условий (различных комиссий, грейс-периода и так далее).

Воспользоваться рассрочкой от самого медицинского центра при условии погашения ее в течение 8- и 12-месячного срока вряд ли удастся, так как медцентры обычно делают период возврата очень коротким — до 3 месяцев.

