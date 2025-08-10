В Кабуле талибы стали массово закрывать салоны красоты 10.08.2025, 18:00

Ранее талибы запретили афганским женщинам учиться на врачей и медсестер.

В Кабуле талибы начали массово закрывать парикмахерские и салоны красоты для женщин, оборудование уничтожалось или конфисковывалось. Об этом пишет издание Tolo News.

Очевидцы рассказали, что талибы проверяли здания в столице Афганистана и, если находили в помещении салон для женщин, устраивали погром.

«До этого в парикмахерских работали почти 60 тыс. женщин. Многие из них были основными кормильцами своих семей», — говорится в материале.

В конце прошлого года талибы запретили афганским женщинам учиться на врачей и медсестер. Эти учреждения оставались последней возможностью для получения высшего образования женщинами Афганистана: в декабре 2022 года «Талибан» закрыл им допуск к университетам.

В августе 2021 года движение «Талибан» вернуло контроль над Афганистаном и восстановило Исламский Эмират.

