закрыть
10 августа 2025, воскресенье, 18:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Кабуле талибы стали массово закрывать салоны красоты

  • 10.08.2025, 18:00
В Кабуле талибы стали массово закрывать салоны красоты

Ранее талибы запретили афганским женщинам учиться на врачей и медсестер.

В Кабуле талибы начали массово закрывать парикмахерские и салоны красоты для женщин, оборудование уничтожалось или конфисковывалось. Об этом пишет издание Tolo News.

Очевидцы рассказали, что талибы проверяли здания в столице Афганистана и, если находили в помещении салон для женщин, устраивали погром.

«До этого в парикмахерских работали почти 60 тыс. женщин. Многие из них были основными кормильцами своих семей», — говорится в материале.

В конце прошлого года талибы запретили афганским женщинам учиться на врачей и медсестер. Эти учреждения оставались последней возможностью для получения высшего образования женщинами Афганистана: в декабре 2022 года «Талибан» закрыл им допуск к университетам.

В августе 2021 года движение «Талибан» вернуло контроль над Афганистаном и восстановило Исламский Эмират.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наша революция
Наша революция Наталья Радина
Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Ирина Халип
У Москвы сейчас очень слабая позиция
У Москвы сейчас очень слабая позиция Юрий Федоренко
У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников