Как «дистанция общения» влияет на доверие и производительность труда 10.08.2025, 18:03

Эксперты советуют открыто обсуждать уровень дистанции.

В современной работе команд важную роль играет разрыв в профессиональном опыте между сотрудниками, работающими на передовой (фронтлайн), и руководителями из офисов (фронтофис). Этот показатель отражает, насколько близок или далек опыт лидеров от реальной работы команды, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

В командах с низкой дистанцией лидеры раньше сами работали на передовой — например, пожарные, врачи или военные, которые продвигались по карьерной лестнице из практиков в руководители. Это способствует высокому уровню доверия и быстрой реакции в кризисах, поскольку руководители понимают реальные проблемы и потребности сотрудников. Однако такая структура часто ограничена узким кругом навыков и может затруднять адаптацию к новым вызовам.

Команды с высокой дистанцией объединяют специалистов с разным опытом — например, хирургов и финансовых директоров в одной больнице. Это дает широкий спектр навыков и гибкость в решении сложных задач. Однако разница в опыте и взглядах порождает недоверие и сложности в коммуникации, что может замедлять реакцию на кризисы.

Эксперты советуют открыто обсуждать уровень дистанции в командах и учитывать ее сильные и слабые стороны. Для низкой дистанции важно привлекать внешние взгляды, а для высокой — создавать мосты доверия между фронтлайном и офисом еще до начала кризиса. Таким образом можно повысить эффективность и сплоченность команд в самых сложных условиях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com