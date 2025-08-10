Посол США при НАТО допустил участие Зеленского во встрече Путина и Трампа

Посол США при НАТО допустил участие Зеленского во встрече Путина и Трампа1
- 10.08.2025, 18:16
Встреча пройдет на Аляске.
Президент Украины Владимир Зеленский может участвовать во встрече глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил представитель США в НАТО Мэтью Уитакер. Его слова передает The New York Times.
В эфире телеканала CNN он сказал, что решение о том, будет ли присутствовать Зеленский, еще не приняли. По его словам, вполне возможно, что он также примет участие в переговорах.
«Я, безусловно, считаю это возможным. Очевидно, решение будет принимать президент, оно еще не принято», — заявил он.