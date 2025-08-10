закрыть
10 августа 2025, воскресенье, 18:42
Посол США при НАТО допустил участие Зеленского во встрече Путина и Трампа

  • 10.08.2025, 18:16
Посол США при НАТО допустил участие Зеленского во встрече Путина и Трампа

Встреча пройдет на Аляске.

Президент Украины Владимир Зеленский может участвовать во встрече глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил представитель США в НАТО Мэтью Уитакер. Его слова передает The New York Times.

В эфире телеканала CNN он сказал, что решение о том, будет ли присутствовать Зеленский, еще не приняли. По его словам, вполне возможно, что он также примет участие в переговорах.

«Я, безусловно, считаю это возможным. Очевидно, решение будет принимать президент, оно еще не принято», — заявил он.

