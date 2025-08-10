закрыть
10 августа 2025, воскресенье, 18:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В США выбрали самую уродливую собаку

1
  • 10.08.2025, 18:27
  • 1,008
В США выбрали самую уродливую собаку

Хозяйке вручили $5000.

«Голый» метис французского и английского бульдога по кличке Петуния стала победительницей конкурса «Самая уродливая собака мира» в США, сообщает New York Times. Всего в соревновании приняли участие десять питомцев.

Петуния приехала штата Орегон на ярмарку в округе Сонома, штат Калифорния. Там она покорила зрителей и судей своей естественностью — «не как выверенная выставочная собака, а просто такой, какая она есть».

За победу в конкурсе Петуния получит $5 тыс., а также появится в шоу «Today» на телеканале NBC.

«В этом соревновании отсутствующая шерсть, смещенные зубы, блуждающие глаза — это не недостатки, а знаки чести», — пишет автор статьи.

Отмечается, что питомица ранее жила на заднем дворе у недобросовестного заводчика — она нуждалась в операции, но ей даже не могли обеспечить нормальное существование. Собака обрела новый дом благодаря приюту Luvable Dog Rescue. Ей также обеспечили необходимое лечение.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наша революция
Наша революция Наталья Радина
Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Ирина Халип
У Москвы сейчас очень слабая позиция
У Москвы сейчас очень слабая позиция Юрий Федоренко
У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников