В США выбрали самую уродливую собаку

Хозяйке вручили $5000.

«Голый» метис французского и английского бульдога по кличке Петуния стала победительницей конкурса «Самая уродливая собака мира» в США, сообщает New York Times. Всего в соревновании приняли участие десять питомцев.

Петуния приехала штата Орегон на ярмарку в округе Сонома, штат Калифорния. Там она покорила зрителей и судей своей естественностью — «не как выверенная выставочная собака, а просто такой, какая она есть».

За победу в конкурсе Петуния получит $5 тыс., а также появится в шоу «Today» на телеканале NBC.

«В этом соревновании отсутствующая шерсть, смещенные зубы, блуждающие глаза — это не недостатки, а знаки чести», — пишет автор статьи.

Отмечается, что питомица ранее жила на заднем дворе у недобросовестного заводчика — она нуждалась в операции, но ей даже не могли обеспечить нормальное существование. Собака обрела новый дом благодаря приюту Luvable Dog Rescue. Ей также обеспечили необходимое лечение.

