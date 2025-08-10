Вице-президент Еврокомиссии созывает срочную встречу глав МИД из-за ситуации в Украине
- 10.08.2025, 18:32
Встреча состоится 11 августа.
Высокая представительница Европейского союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас созывает встречу министров иностранных дел европейских стран. Об этом 10 августа сообщило Reuters.
Срочная встреча состоится 11 августа. На ней будут обсуждаться дальнейшие шаги в контексте соглашения о мире в Украине.
По словам Каллас, любое соглашение между США и РФ по остановке войны в Украине должно учитывать позицию Киева и ЕС. Она считает это вопросом безопасности всей Европы.
Вице-президент ЕС подчеркнула, что все временно оккупированные россиянами земли принадлежат Украине, а соглашение не должно стать плацдармом для дальнейшей агрессии со стороны РФ, в том числе и против НАТО и Европы.
По данным СМИ, главы МИД также будут обсуждать ситуацию в секторе Газа.