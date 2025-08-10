Вице-президент Еврокомиссии созывает срочную встречу глав МИД из-за ситуации в Украине 10.08.2025, 18:32

Встреча состоится 11 августа.

Высокая представительница Европейского союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас созывает встречу министров иностранных дел европейских стран. Об этом 10 августа сообщило Reuters.

Срочная встреча состоится 11 августа. На ней будут обсуждаться дальнейшие шаги в контексте соглашения о мире в Украине.

По словам Каллас, любое соглашение между США и РФ по остановке войны в Украине должно учитывать позицию Киева и ЕС. Она считает это вопросом безопасности всей Европы.

Вице-президент ЕС подчеркнула, что все временно оккупированные россиянами земли принадлежат Украине, а соглашение не должно стать плацдармом для дальнейшей агрессии со стороны РФ, в том числе и против НАТО и Европы.

По данным СМИ, главы МИД также будут обсуждать ситуацию в секторе Газа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com