10 августа 2025, воскресенье, 18:42
Вице-президент Еврокомиссии созывает срочную встречу глав МИД из-за ситуации в Украине

  10.08.2025, 18:32
Встреча состоится 11 августа.

Высокая представительница Европейского союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас созывает встречу министров иностранных дел европейских стран. Об этом 10 августа сообщило Reuters.

Срочная встреча состоится 11 августа. На ней будут обсуждаться дальнейшие шаги в контексте соглашения о мире в Украине.

По словам Каллас, любое соглашение между США и РФ по остановке войны в Украине должно учитывать позицию Киева и ЕС. Она считает это вопросом безопасности всей Европы.

Вице-президент ЕС подчеркнула, что все временно оккупированные россиянами земли принадлежат Украине, а соглашение не должно стать плацдармом для дальнейшей агрессии со стороны РФ, в том числе и против НАТО и Европы.

По данным СМИ, главы МИД также будут обсуждать ситуацию в секторе Газа.

