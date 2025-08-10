закрыть
10 августа 2025, воскресенье
В Беларуси могут пересмотреть контрактную форму найма

  • 10.08.2025, 18:50
  • 1,504
В Трудовой кодекс хотят ввести изменение.

В Беларуси могут пересмотреть контрактную форму найма. Об этом сообщает Федерация профсоюзов.

Профсоюзы входят в состав межведомственной рабочей группы по разработке законопроекта по внесению изменений в Трудовой кодекс. «В целом предлагается внести корректировки в десятки статей документа. Это как технические правки, так и принципиально новые нормы», — отмечают в Федерации профсоюзов.

Одна из них касается контрактной формы найма, в частности, предлагается предусмотреть возможность вместо продления контрактов заключать новые.

«Позиция профсоюзов однозначная: человек должен быть уверенным в завтрашнем дне и при введении тех или иных новаций необходимо просчитывать возможные риски для работников. Именно поэтому Федерация профсоюзов и предлагает дополнительно проработать данный вопрос и предусмотреть механизмы, гарантирующие работнику при заключении последующих контрактов продолжение работы на условиях, не ухудшающих его положение», — поясняют профсоюзы.

