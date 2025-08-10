Вэнс: Определяем график, когда могут встретиться Трамп, Путин и Зеленский 2 10.08.2025, 18:58

Вашингтон ведет работу над трехсторонней встречей.

США работают над тем, чтобы организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Также ведется работа над организацией трехсторонней встречи.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает Clash Report.

По словам Вэнса, США сейчас работают над тем, чтобы организовать встречу Зеленского и диктатора, где оба смогут договориться о мире.

«США сейчас планируют встречу Путина и Зеленского, чтобы обсудить прекращение конфликта (войны в Украине, - ред.). Мы все еще на этапе определения графика, когда могут встретиться Трамп, Путин и Зеленский», - заявил он.

