10 августа 2025, воскресенье, 19:13
Вэнс: Определяем график, когда могут встретиться Трамп, Путин и Зеленский

  • 10.08.2025, 18:58
Вэнс: Определяем график, когда могут встретиться Трамп, Путин и Зеленский

Вашингтон ведет работу над трехсторонней встречей.

США работают над тем, чтобы организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Также ведется работа над организацией трехсторонней встречи.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает Clash Report.

По словам Вэнса, США сейчас работают над тем, чтобы организовать встречу Зеленского и диктатора, где оба смогут договориться о мире.

«США сейчас планируют встречу Путина и Зеленского, чтобы обсудить прекращение конфликта (войны в Украине, - ред.). Мы все еще на этапе определения графика, когда могут встретиться Трамп, Путин и Зеленский», - заявил он.

