10 августа 2025, воскресенье, 19:13
Арина Соболенко рассказала, почему привлекла в свою команду Максима Мирного

  • 10.08.2025, 19:08
Самый успешный теннисист в истории Беларуси вошел в тренерский штаб первой ракетки.

Теннисистка Арина Соболенко на протяжении уже пары недель сотрудничает с Максимом Мирным — олимпийским чемпионом Лондона-2012 в миксте с Викторией Азаренко. На пресс-конференции турнира в Цинциннати первая ракетка мира объяснила, почему решила обратиться за этой помощью, пишет Smartpress.by.

— Его отличает то, что это очень умный человек и теннисист. Он прошел через очень сложные испытания, а сейчас наслаждается. Очень рада за Макса. Его знания и умения помогают мне улучшить действия у сетки. Кроме того, Мирный дает мне ценные советы, касающиеся подачи. Ну и в любом случае ценен свежий взгляд со стороны, — пояснила Арина Соболенко на пресс-конференции на турнира в Цинциннати, где она победно стартовала на стадии второго раунда.

В третьем раунде соревнований в Цинциннати-1000 Соболенко будет соперничать с Эммой Радукану из Великобритании.

